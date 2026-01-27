Освобождение Купянска-Узлового и блокирование до 800 бойцов ВСУ. Заявления Герасимова

Бойцы «Запада» освободили город Купянск-Узловой. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов по итогам поездки в район базирования группировки войск «Запад».
Он также сообщил, что до 800 военнослужащих ВСУ остаются заперты в заблокированном районе у Купянска.
ТАСС собрал ключевые заявления начальника Генштаба.
Ход наступления
- Войска объединенной группировки ВС России «продолжают наступать на всех направлениях» спецоперации.
- Российские войска с начала января освободили 17 населенных пунктов, под контроль «перешло более 500 кв. км территории».
- До 800 военнослужащих ВСУ остаются заперты в заблокированном районе у Купянска, «ведутся боевые действия в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка».
- Российские войска успешно развивают наступление на рубцовском и краснолиманском направлении, «завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое».
- Российские военнослужащие на восточном берегу реки Оскол «продолжают уничтожение» окруженных формирований ВСУ.
- Российские войска «ведут уличные бои по освобождению» Красного Лимана и Ильичевки, «продолжается уничтожение» ВСУ в нацпарке «Святые горы».
Действия группировок войск
- Группировка войск «Север» в целях расширения полосы безопасности в течение месяца освободила четыре населенных пункта.
- Войска Южной группировки ведут «боевые действия по уничтожению украинских формирований в Константиновке».
- Они «активно продвигаются на запад в направлении Славянска», «взяты под контроль населенные пункты Бондарное, Закотное и Привольное».
- Группировка войск «Восток» наступает в восточной части Запорожской области и «частью сил ведет боевые действия по созданию полосы безопасности на территории Днепропетровской области».
- Бойцы группировки войск «Центр» наступают на добропольском направлении, «ведутся уличные бои в населенных пунктах Гришино, Новый Донбасс и Белицкое».
- Передовые подразделения группировки «Днепр» находятся «на удалении 12−14 км от южных и юго-восточных окраин» Запорожья.
- Бойцы группировки «Днепр» в январе взяли под контроль четыре населенных пункта.
- Военнослужащие группировки «Запад» ведут уличные бои в Кутьковке, «развивают наступление в направлении Ковалевки».
- Бойцы «Запада» освободили город Купянск-Узловой, «осуществляется проверка и зачистка городских кварталов».
