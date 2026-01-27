Второй раз за утро 27 января в Воронежской области объявили опасность БПЛА, следует из оповещений в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.
Особый режим в регионе ввели в 9:20. Губернатор призывает жителей сохранять спокойствие, силы ПВО наготове.
Ранее стало известно, что ранним утром на подлете к областному центру был уничтожен БПЛА.
