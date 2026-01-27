Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Второй раз за утро 27 января в Воронежской области объявили опасность БПЛА

Особый режим в регионе ввели в 9:20.

Источник: АиФ Воронеж

Второй раз за утро 27 января в Воронежской области объявили опасность БПЛА, следует из оповещений в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.

Особый режим в регионе ввели в 9:20. Губернатор призывает жителей сохранять спокойствие, силы ПВО наготове.

Ранее стало известно, что ранним утром на подлете к областному центру был уничтожен БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше