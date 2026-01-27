Герасимов: Российские войска продолжают наступление на всех направлениях

Российские военные продолжают наступление по всем направлениям боевых в зоне спецоперации. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
«Войска объединенной группировки продолжают наступать на всех направлениях», — уточнил глава российского Генштаба.
Одновременно с этим российская армия расширяет зону безопасности в приграничных районах. Речь идет о территориях в Сумской и Харьковской областях.
По словам начальника Генштаба, группировка войск «Север» за последний месяц установила контроль над четырьмя населенными пунктами. В их числе были названы Симиновка и Старица.
Успехи также отмечены и на другом участке боевых действий. Группировка «Днепр» в январе освободила четыре населенных пункта и продолжает развивать наступление. Направлением удара этой группировки является Запорожье.