Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герасимов: Российские войска продолжают наступление на всех направлениях

ВС России расширяют буферную зону в Сумской и Харьковской областях.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные продолжают наступление по всем направлениям боевых в зоне спецоперации. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Войска объединенной группировки продолжают наступать на всех направлениях», — уточнил глава российского Генштаба.

Одновременно с этим российская армия расширяет зону безопасности в приграничных районах. Речь идет о территориях в Сумской и Харьковской областях.

По словам начальника Генштаба, группировка войск «Север» за последний месяц установила контроль над четырьмя населенными пунктами. В их числе были названы Симиновка и Старица.

Успехи также отмечены и на другом участке боевых действий. Группировка «Днепр» в январе освободила четыре населенных пункта и продолжает развивать наступление. Направлением удара этой группировки является Запорожье.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше