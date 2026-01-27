Минобороны показало кадры инспектирования Герасимовым группировки «Запад»

На представленных кадрах можно увидеть, как Герасимов поднимается в вертолёт, который доставил его к месту расположения штаба «Запада». Он также выступил перед пристукивающими офицерами. Кроме того, начальник Генштаба вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим группировки.