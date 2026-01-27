Минобороны показало кадры инспектирования Герасимовым группировки «Запад»

Министерство обороны России обнародовало видеозапись, на которой запечатлён начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, который проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее ведомство в своём Telegram-канале сообщило, что в ходе проверки генерал армии ознакомился с ходом выполнения поставленных задач. Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев также доложил ему о текущей обстановке и действиях подразделений этого войскового объединения.
На представленных кадрах можно увидеть, как Герасимов поднимается в вертолёт, который доставил его к месту расположения штаба «Запада». Он также выступил перед пристукивающими офицерами. Кроме того, начальник Генштаба вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим группировки.
Напомним, 15 января стало известно, что Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр», подразделения которой действуют в Днепропетровской области. Генерал армии подвёл промежуточные результаты и поставил командованию войскового объединения задачи на перспективу.
В ходе поездки глава Генштаба также обратил внимание, что руководство ВСУ, не считаясь с потерями, предпринимало попытки остановить наступление российских войск. Вместе с тем планы Киева были сорваны.