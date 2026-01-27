Ричмонд
Ракетный удар ВС РФ по большому скоплению техники ВСУ попал на видео

В Сети появилось видео ракетного удара по большому скоплению техники ВСУ в Харьковской области.

Воздушная разведка обнаружила сосредоточение сил одного из подразделений противника в лесополосе села Вольное Первое.

Дрон зафиксировал более 20 единиц техники, среди которой были и легковые автомобили и бронемашины. Транспорт был выстроен почти как на параде без особой маскировки.

Вскоре по цели прилетели четыре ракеты. Вероятно, была применена дальнобойная РСЗО «Торнадо-С». Напомним, что ранее эта реактивная установка, прозванная российским «Хаймарсом», уничтожила фуру с дронами ВСУ в селе Хильчичи Сумской области.