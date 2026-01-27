Ричмонд
-10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Видео

Минобороны опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в Запорожской области ударом ТОС «Солнцепек». Точное попадание термобарических снарядов спровоцировало детонацию склада, что лишило противника возможности удерживать позиции на данном участке.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» группировки войск «Восток» нанесла удар по укрепленным позициям ВСУ на Запорожском направлении. В результате атаки был уничтожен опорный пункт противника и склад боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По данным ведомства, замаскированные укрепления в лесополосе обнаружил расчет разведывательного беспилотника. Позиция была оборудована укрытиями и инженерными заграждениями, предназначенными для долговременной обороны.

После передачи координат на командный пункт расчет ТОС-1А «Солнцепек» выполнил пуск термобарических боеприпасов. Взрыв склада в районе цели сделал невозможным дальнейшее использование опорного пункта.