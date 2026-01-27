«Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Видео

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» группировки войск «Восток» нанесла удар по укрепленным позициям ВСУ на Запорожском направлении. В результате атаки был уничтожен опорный пункт противника и склад боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
По данным ведомства, замаскированные укрепления в лесополосе обнаружил расчет разведывательного беспилотника. Позиция была оборудована укрытиями и инженерными заграждениями, предназначенными для долговременной обороны.
После передачи координат на командный пункт расчет ТОС-1А «Солнцепек» выполнил пуск термобарических боеприпасов. Взрыв склада в районе цели сделал невозможным дальнейшее использование опорного пункта.