«Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Видео

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» группировки войск «Восток» нанесла удар по укрепленным позициям ВСУ на Запорожском направлении. В результате атаки был уничтожен опорный пункт противника и склад боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.