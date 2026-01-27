Ричмонд
-10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герасимов рассказал о продвижении ВС РФ в 2026 году. Главное

Начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов с инспекцией посетил район базирования группировки войск «Запад». По итогам рабочей поездки генерал армии сделал доклад о ситуации в зоне спецоперации и продвижении российской армии. Собрали ключевые заявления главы Генштаба.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Общие итоги

Российские войска продолжают наступление на всех направлениях.

С начала года подразделения ВС РФ освободили 17 населенных пунктов.

«Под наш контроль перешло более 500 квадратных километров территории», — цитирует Герасимова РИА Новости.

Группировка «Запад»

Военнослужащие группировки «Запад» вытеснили противника из Купянска-Узлового, ведут зачистку от украинских боевиков территории населенного пункта.

Продолжаются бои в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка, ведется ликвидация противника в «кольце» на восточном берегу реки Оскол, подразделения ВС РФ продвигаются в направлении Ковалевки.

Наступление на Рубцовском и Краснолиманском направлениях развивается. В Красном Лимане и Ильичевке ведутся уличные бои. Город и село освобождают бойцы 25-й армии. ВС РФ также вытесняет формирования ВСУ с территории национального парка «Святые горы».

Подразделения 20-й армии взяли под контроль более 90% жилой застройки в населенных пунктах Дробышево, Яровая и Сосновая.

«Соединения шестой армии наступают в общем направлении на Лозовую Первую. Ее подразделения ведут уличные бои в Кутьковке», — сообщил Валерий Герасимов.

Военнослужащие группировки заблокировали район размером четыре на шесть километров, где в окружении остаются 800 украинских боевиков.

Группировка «Север»

Подразделения группировки увеличивают полосу безопасности в приграничных зонах Сумской и Харьковской областей.

Бойцы «Севера» в январе взяли под контроль четыре населенных пункта, в том числе за последнюю неделю — Симиновку и Старицу.

Группировка «Центр»

Бойцы «Центра» успешно наступают на Добропольском направлении.

«Ведутся уличные бои в населенных пунктах Гришино, Новый Донбасс и Белицкое», — заявил глава Генштаба.

Группировка «Юг»

«Южане» активно действуют в западном направлении и продвигаются к Славянску.

Штурмовики «Юга» вытеснили противника из населенных пунктов Бондарное, Закотное, Привольное.

Продолжается ликвидация формирований ВСУ в Константиновке.

Группировка «Восток»

Подразделения группировки ведут наступление в восточных районах Запорожской области и формируют зону безопасности на территории Днепропетровской области.

«В январе под наш контроль перешли четыре населенных пункта», — уточнил Герасимов.

Группировка «Днепр»

Военнослужащие «Днепра» в январе вытеснили противника из четырех населенных пунктов, в том числе освободили Новояковлевку.

Бойцы группировки наступают на Запорожье. Передовые подразделения подошли на 12−14 км к южным и юго-восточным границам областного центра.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше