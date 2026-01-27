Герасимов рассказал о продвижении ВС РФ в 2026 году. Главное

Общие итоги
Российские войска продолжают наступление на всех направлениях.
С начала года подразделения ВС РФ освободили 17 населенных пунктов.
«Под наш контроль перешло более 500 квадратных километров территории», — цитирует Герасимова РИА Новости.
Группировка «Запад»
Военнослужащие группировки «Запад» вытеснили противника из Купянска-Узлового, ведут зачистку от украинских боевиков территории населенного пункта.
Продолжаются бои в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка, ведется ликвидация противника в «кольце» на восточном берегу реки Оскол, подразделения ВС РФ продвигаются в направлении Ковалевки.
Наступление на Рубцовском и Краснолиманском направлениях развивается. В Красном Лимане и Ильичевке ведутся уличные бои. Город и село освобождают бойцы 25-й армии. ВС РФ также вытесняет формирования ВСУ с территории национального парка «Святые горы».
Подразделения 20-й армии взяли под контроль более 90% жилой застройки в населенных пунктах Дробышево, Яровая и Сосновая.
«Соединения шестой армии наступают в общем направлении на Лозовую Первую. Ее подразделения ведут уличные бои в Кутьковке», — сообщил Валерий Герасимов.
Военнослужащие группировки заблокировали район размером четыре на шесть километров, где в окружении остаются 800 украинских боевиков.
Группировка «Север»
Подразделения группировки увеличивают полосу безопасности в приграничных зонах Сумской и Харьковской областей.
Бойцы «Севера» в январе взяли под контроль четыре населенных пункта, в том числе за последнюю неделю — Симиновку и Старицу.
Группировка «Центр»
Бойцы «Центра» успешно наступают на Добропольском направлении.
«Ведутся уличные бои в населенных пунктах Гришино, Новый Донбасс и Белицкое», — заявил глава Генштаба.
Группировка «Юг»
«Южане» активно действуют в западном направлении и продвигаются к Славянску.
Штурмовики «Юга» вытеснили противника из населенных пунктов Бондарное, Закотное, Привольное.
Продолжается ликвидация формирований ВСУ в Константиновке.
Группировка «Восток»
Подразделения группировки ведут наступление в восточных районах Запорожской области и формируют зону безопасности на территории Днепропетровской области.
«В январе под наш контроль перешли четыре населенных пункта», — уточнил Герасимов.
Группировка «Днепр»
Военнослужащие «Днепра» в январе вытеснили противника из четырех населенных пунктов, в том числе освободили Новояковлевку.
Бойцы группировки наступают на Запорожье. Передовые подразделения подошли на 12−14 км к южным и юго-восточным границам областного центра.