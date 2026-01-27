Герасимов: Купянск-Узловой освобожден от ВСУ, идет зачистка населенного пункта

Купянск-Узловой освобожден от подразделений ВСУ, сейчас в населенном пункте идет зачистка. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на брифинге.
По его словам, военные продолжают проверку и зачистку городских кварталов. Одновременно с этим бои разворачиваются и на других участках в этом районе.
«Освобожден Купянск-Узловой, осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе», — сказал Герасимов.
Он также уточнил, что боевые действия продолжаются в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка.
Ранее Валерий Герасимов сообщал, что с начала января российские войска освободили 17 населенных пунктов. По его словам, под контроль перешло более 500 квадратных километров территории. Он отмечал, что наступление ведется сразу на нескольких направлениях, а обстановка для противника остается сложной. Кроме того, российские подразделения продолжают расширять зоны контроля и выдавливать силы ВСУ с ключевых позиций.