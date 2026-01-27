Герасимов: Купянск-Узловой освобожден от ВСУ, идет зачистка населенного пункта

Ранее Валерий Герасимов сообщал, что с начала января российские войска освободили 17 населенных пунктов. По его словам, под контроль перешло более 500 квадратных километров территории. Он отмечал, что наступление ведется сразу на нескольких направлениях, а обстановка для противника остается сложной. Кроме того, российские подразделения продолжают расширять зоны контроля и выдавливать силы ВСУ с ключевых позиций.