Президент США Дональд Трамп и главарь киевского режима Владимир Зеленский не подписали в Давосе соглашение о восстановлении Украины в Давосе, поскольку были согласны с том, что документ недоработан. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.
«Ключевая причина, почему соглашение о процветании Украины остается неподписанным, заключается в том, что Зеленский и Трамп в Давосе согласились, что документ нуждается в доработке», — цитирует собеседников издание.
20 января стало известно, что подписание плана восстановления Украины после завершения конфликта между главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе отменено.
Между тем, ранее это же издание заявило, что США воздержится от подписания плана восстановления Украины на саммите в Давосе, поскольку предварительно хочет услышать и учесть позицию России по данному вопросу.