ВС РФ поразили два терминала Starlink и дроны «Баба-яга» в Сумской области

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Операторы БПЛА войск беспилотных систем поразили пункты временной дисклокации ВСУ и управления БПЛА, гексакоптеры «Баба-яга» и два терминала связи Starlink на сумском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также на кадрах запечатлены эпизоды поражения наземного робототехнического комплекса, реактивной системы залпового огня «Град» и американской гаубицы М114 противника. Кроме того, поражены личный состав и укрытия ВСУ.

