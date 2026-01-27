ВС РФ поразили два терминала Starlink и дроны «Баба-яга» в Сумской области

Также на кадрах запечатлены эпизоды поражения наземного робототехнического комплекса, реактивной системы залпового огня «Град» и американской гаубицы М114 противника. Кроме того, поражены личный состав и укрытия ВСУ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше