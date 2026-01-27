Москалькова рассказала о переговорах с Украиной по обмену пленными

«Сейчас мы ведем большие, серьезные переговоры (с Украиной — ред.) по поводу очередного обмена, возвращения курских и репатриации тех граждан Украины, которых наши военные спасли из-под обстрелов, и они находятся на территории России», — сказала Москалькова на заседании фракции КПРФ, представляя доклад о своей деятельности за 2025 год.