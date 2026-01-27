Ричмонд
Москалькова рассказала о переговорах с Украиной по обмену пленными

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия ведет серьезные переговоры с Украиной по организации обмена пленными и возвращению жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас мы ведем большие, серьезные переговоры (с Украиной — ред.) по поводу очередного обмена, возвращения курских и репатриации тех граждан Украины, которых наши военные спасли из-под обстрелов, и они находятся на территории России», — сказала Москалькова на заседании фракции КПРФ, представляя доклад о своей деятельности за 2025 год.

По словам Москальковой, граждане Украины, которые были эвакуированы российскими военными из зоны боевых действий, помещены в пункты временного размещения, обеспечены всем необходимым и свободно передвигаются. Однако жители Курской области, удерживаемые в Сумах, не имеют возможности выходить из помещения, они «фактически оказались заложниками».

«Еще 12 (жителей Курской области — ред.) продолжают оставаться в Сумах», — напомнила федеральный омбудсмен.

