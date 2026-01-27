Алексей Текслер предложил брать ветеранов СВО в полицию

«Много патриотов возвращаются из зоны Специальной военной операции — ребят, кто добровольно ушел на фронт. И мне кажется, было бы правильным подумать над тем, чтобы привлекать этих ребят к службе в органах внутренних дел. Уверен, что таких примеров будет много», — сказал губернатор Текслер.
Он добавил, что в случае одобрения эта мера может помочь в решении кадрового вопроса. Данная тема неоднократно поднималась и на федеральном уровне, что свидетельствует о заинтересованности ведомства в квалифицированных специалистах с практическим опытом.