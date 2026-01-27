Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Текслер предложил брать ветеранов СВО в полицию

ЧЕЛЯБИНСК, 27 января, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой по привлечению ветеранов специальной военной операции к службе в органах внутренних дел. Своё предложение он озвучил на расширенной коллегии регионального МВД.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Много патриотов возвращаются из зоны Специальной военной операции — ребят, кто добровольно ушел на фронт. И мне кажется, было бы правильным подумать над тем, чтобы привлекать этих ребят к службе в органах внутренних дел. Уверен, что таких примеров будет много», — сказал губернатор Текслер.

Он добавил, что в случае одобрения эта мера может помочь в решении кадрового вопроса. Данная тема неоднократно поднималась и на федеральном уровне, что свидетельствует о заинтересованности ведомства в квалифицированных специалистах с практическим опытом.