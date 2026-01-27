Ричмонд
Появилось видео уничтожения набитого дальними БПЛА ВСУ грузовика

Российские военные ударом ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» уничтожили фуру с ударными дронами Вооруженных сил Украины. Кадры публикует Telegram-канал «Северный ветер».

Сообщается, что поражение грузовикам, перевозящим ударные беспилотники дальнего действия, было нанесено в населенном пункте Хильчичи Сумской области после получения информации от разведки.

«Точным ударом РСЗО “Торнадо-С” фура уничтожена», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что бойцы российской группировки войск «Север» уничтожили украинскую диверсионную группу в Харьковской области.

