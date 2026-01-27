Появилось видео уничтожения набитого дальними БПЛА ВСУ грузовика

Сообщается, что поражение грузовикам, перевозящим ударные беспилотники дальнего действия, было нанесено в населенном пункте Хильчичи Сумской области после получения информации от разведки.
«Точным ударом РСЗО “Торнадо-С” фура уничтожена», — говорится в посте.
Ранее сообщалось, что бойцы российской группировки войск «Север» уничтожили украинскую диверсионную группу в Харьковской области.
