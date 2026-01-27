«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Купянск-Узловой Харьковской области. Подразделения группировки войск “Днепр” в результате решительных действий освободили населенный пункт Новояковлевка Запорожской области», — сообщили в военном ведомстве.
ВС РФ освободили Новояковлевку и Купянск-Узловой
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки освободили Новояковлевку в Запорожской области и Купянск-Узловой в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.