Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадры из зоны спецоперации вызвали переполох в США

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украинские силы в результате атаки российских военных потеряли ценный и труднозаменимый вертолет Ми-24, пишет Military Watch Magazine.

«Одной из уничтоженный целей был ударный вертолет советского производства Ми-24, один из самых ценных видов воздушной техники на вооружении украинцев, который довольно сложно заменить», — говорится в публикации.

Накануне российское Минобороны отчиталось об уничтожении специалистами беспилотных войск двух украинских вертолетов в Кировоградской области.

Ведомство опубликовало видео, на котором беспилотники «Герань» поражают вертолеты Ми-24 и Ми-8 на площадке в 46 километрах западнее аэродрома Канатово.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше