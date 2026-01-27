Кадры из зоны спецоперации вызвали переполох в США

«Одной из уничтоженный целей был ударный вертолет советского производства Ми-24, один из самых ценных видов воздушной техники на вооружении украинцев, который довольно сложно заменить», — говорится в публикации.
Накануне российское Минобороны отчиталось об уничтожении специалистами беспилотных войск двух украинских вертолетов в Кировоградской области.
Ведомство опубликовало видео, на котором беспилотники «Герань» поражают вертолеты Ми-24 и Ми-8 на площадке в 46 километрах западнее аэродрома Канатово.
