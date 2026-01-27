Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 27 января 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 27 января на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта

За минувшие сутки подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Купянск-Узловой в Харьковской области, подразделения группировки «Днепр» — населенный пункт Новояковлевка Запорожской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» передвинулся на новые позиции

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады и штурмовой полк в районах населенных пунктов Ржаное, Садки, Сосновка и Хотень Сумской области, а также три бригады в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Зыбино, Пролетарское и Чугуновка Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 170 военнослужащих, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Запад» наступает в Харьковской области

Российские бойцы нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Ковшаровка, Нечволодовка, Новоосиново, Сеньково Харьковской области и города Красный Лиман в ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 27 автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 120 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, 19 автомобилей, шести орудий полевой артиллерии, двух складов материальных средств.

«Центр» занял новые рубежи

За сутки подразделения «Центра» атаковали 13 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Завидо-Кудашево, Сухецкое ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 415 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и трем штурмовым полкам в районах пяти населенных пунктов Запорожской области и села Александровка Днепропетровской области

«Противник потерял более 390 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» нанесли удар трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Магдалиновка Запорожской области и Садовое Херсонской области.

ВС РФ ликвидировали до 40 украинских боевиков, девять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре станции РЭБ и склад горючего.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • переоборудованную для поражения наземных целей зенитную управляемую ракету С-200;
  • 105 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше