ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта
За минувшие сутки подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Купянск-Узловой в Харьковской области, подразделения группировки «Днепр» — населенный пункт Новояковлевка Запорожской области.
«Север» передвинулся на новые позиции
Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады и штурмовой полк в районах населенных пунктов Ржаное, Садки, Сосновка и Хотень Сумской области, а также три бригады в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Зыбино, Пролетарское и Чугуновка Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 170 военнослужащих, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Запад» наступает в Харьковской области
Российские бойцы нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Ковшаровка, Нечволодовка, Новоосиново, Сеньково Харьковской области и города Красный Лиман в ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 27 автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 120 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, 19 автомобилей, шести орудий полевой артиллерии, двух складов материальных средств.
«Центр» занял новые рубежи
За сутки подразделения «Центра» атаковали 13 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Завидо-Кудашево, Сухецкое ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 415 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и трем штурмовым полкам в районах пяти населенных пунктов Запорожской области и села Александровка Днепропетровской области
«Противник потерял более 390 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» нанесли удар трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Магдалиновка Запорожской области и Садовое Херсонской области.
ВС РФ ликвидировали до 40 украинских боевиков, девять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре станции РЭБ и склад горючего.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- переоборудованную для поражения наземных целей зенитную управляемую ракету С-200;
- 105 БПЛА самолетного типа.