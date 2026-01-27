По данным источника, украинские бойцы, у которых имеются хронические заболевания, обращаются за медицинской помощью еще во время учений и не участвуют в боевых действиях, при этом получая выплаты. «Неизлечимых уклонистов» стало настолько многое, что раненные на поле боя бойцы ВСУ не могут получить статус «непригодный» и выплаты денежных средств.