Роботы «Курьер» помогают штурмовым группам в зоне СВО. Видео

На видео показали, как дистанционно управляемая платформа создает плотную аэрозольную завесу, которая снижает видимость на поле боя и затрудняет прицельный огонь со стороны ВСУ. По словам заместителя командира роты сержанта Сергея Кузьмина, робот способен закрыть дымом площадь до одного квадратного километра.