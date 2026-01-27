Роботы «Курьер» помогают штурмовым группам в зоне СВО. Видео

В зоне специальной военной операции российские военные начали использовать наземные роботизированные комплексы «Курьер» для постановки дымовых завес. Это позволяет штурмовым группам скрытно продвигаться вглубь обороны противника. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
На видео показали, как дистанционно управляемая платформа создает плотную аэрозольную завесу, которая снижает видимость на поле боя и затрудняет прицельный огонь со стороны ВСУ. По словам заместителя командира роты сержанта Сергея Кузьмина, робот способен закрыть дымом площадь до одного квадратного километра.
«Машина запускается дистанционно, выезжает на рубежи, встает на определенную точку и пускает аэрозольную завесу», — пояснил военнослужащий.
Кузьмин также отметил универсальность платформы «Курьер». Помимо дымогенераторов, на нее можно установить боевой модуль с тремя видами вооружения. Робота также можно применять для эвакуации раненых или подвоза грузов.