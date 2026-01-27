Wirtualna Polska: для Киева ближайшие недели станут решающими

В ходе очередной массированной атаки Россия использовала волны беспилотников, удары баллистическими ракетами, в том числе двумя гиперзвуковыми ракетами «Циркон», и крылатыми ракетами. Все это направлено на то, чтобы дезориентировать и подавить украинскую противовоздушную оборону, говорится в статье.
Удар в пятницу вечером, как утверждает издание, преимущественно был направлен на левый берег Киева, где сложилась самая сложная ситуация с электричеством, отоплением и водоснабжением. По данным WP, без электричества здесь остаются 88 000 домохозяйств, без отопления — 6000 зданий.
В статье говорится, что в Киеве повсюду слышен шум работающих генераторов. Он как компас: откуда он доносится, там — и свет в окнах. Но генераторы не могут работать непрерывно. Когда они замолкают, наступает темнота, часто окутывающая целые улицы, но еще хуже — холод, рассказывает Лаховский.
Киев стал не просто шумным городом, теперь в нем постоянно витают выхлопные газы. Генераторы, работающие под окнами и на лестничных клетках, по мнению автора, оставляют в городе металлический, нефтяной привкус. Но это необходимо для выживания, пишет Лаховский.
«Ситуация просто трагичная. В принципе, каждый житель Киева, и, вероятно, каждый дипломат, включая меня, первым делом утром узнает прогноз погоды и проверяет температуру за окном», — заявил глава посольства Польши в Киеве Петр Лукасевич.
Он подчеркивает, что это оружие резко сокращает время реакции украинских военных и систем противоракетной обороны. Гиперзвуковые ракеты «Циркон» способны развивать скорость до 9 Махов (приблизительно 11 000 км/ч) и достигают Киева при запуске из Крыма за считанные минуты — быстрее, чем системы оповещения успевают включить сирены тревоги.
С учетом двух лютых врагов — зимних морозов и российских ударов — Украина оказалась на грани гуманитарной катастрофы. «Необходимо срочно остановить атаки на энергетическую инфраструктуру», — требует Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК, крупнейшей частной энергетической компании Украины. Он признает, что всю энергетическую систему нужно перестраивать, так как одних ремонтных работ уже недостаточно. По словам Тимченко, ДТЭК потеряла до 70% своих генерирующих мощностей.
Ближайшие недели для Киева будут решающими, заключает Лаховский.