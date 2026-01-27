Wirtualna Polska: для Киева ближайшие недели станут решающими

В статье говорится, что в Киеве повсюду слышен шум работающих генераторов. Он как компас: откуда он доносится, там — и свет в окнах. Но генераторы не могут работать непрерывно. Когда они замолкают, наступает темнота, часто окутывающая целые улицы, но еще хуже — холод, рассказывает Лаховский.