В Воронеже спецслужбы уничтожили неразорвавшиеся фрагменты БПЛА

Воронежцам объяснили причину громких звуков днем 27 января.

Источник: Комсомольская правда

Днем 27 января жители разных районов Воронежа массово сообщали в социальных сетях о громких звуках, похожих на взрывы. В правительстве региона оперативно прокомментировали ситуацию и успокоили горожан.

По словам властей, звуки были связаны с плановым уничтожением неразорвавшихся фрагментов БПЛА в одном из микрорайонов города. По официальным данным, пострадавших и разрушений нет.

В правительстве уточнили, что «оперативная ситуация в области остается спокойной».

Напомним, что на территории Воронежской области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА, повторно объявленный сегодня в 09:20. Ранее губернатор также сообщал об одном беспилотнике, сбитом на подлете к столице Черноземья.

