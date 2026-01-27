В Воронеже спецслужбы уничтожили неразорвавшиеся фрагменты БПЛА

Днем 27 января жители разных районов Воронежа массово сообщали в социальных сетях о громких звуках, похожих на взрывы. В правительстве региона оперативно прокомментировали ситуацию и успокоили горожан.
По словам властей, звуки были связаны с плановым уничтожением неразорвавшихся фрагментов БПЛА в одном из микрорайонов города. По официальным данным, пострадавших и разрушений нет.
В правительстве уточнили, что «оперативная ситуация в области остается спокойной».
Напомним, что на территории Воронежской области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА, повторно объявленный сегодня в 09:20. Ранее губернатор также сообщал об одном беспилотнике, сбитом на подлете к столице Черноземья.