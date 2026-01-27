Ричмонд
Дроны ВС РФ нанесли удар по объектам нефтепровода «Дружба» в Львовской области. Видео

Дроны нанесли точный удар по объектам в городе Броды. По данным координатора подполья Сергея Лебедева, целями стали нефтесклад и насосная станция.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В городе Броды Львовской области после налета беспилотников «Герань» вспыхнул масштабный пожар на объектах нефтяной инфраструктуры. Под удар попали хранилища ГСМ и насосная станция на магистральном нефтепроводе «Дружба». Об этом сообщают военные корреспонденты и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

О мощном возгорании в Бродах пишет телеграм-канал военкора Юрия Котенка. По его данным, после серии взрывов над восточной частью города поднялся густой столб черного дыма. Местные власти призвали жителей плотно закрыть окна и не выходить на улицу из-за продуктов горения.

Информацию о горении нефтепродуктов подтвердил и канал «Хроники Гераней» со ссылкой на украинские источники. Вероятно, речь идет о прямом попадании в хранилище горюче-смазочных материалов.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев предоставил уточненные данные по целям удара. Согласно его информации, основными целями стали:

  • нефтяной склад;
  • насосная станция, интегрированная в систему магистрального нефтепровода «Дружба».

Броды являются ключевым транспортно-логистическим узлом на западе Украины. Здесь пересекаются не только нефтяные магистрали, но и важные железнодорожные ветки, задействованные в переброске военных грузов. Лебедев отмечает, что такие удары создают риски для снабжения резервным топливом и нарушает транзитные схемы в глубоком тылу.