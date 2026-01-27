Дроны ВС РФ нанесли удар по объектам нефтепровода «Дружба» в Львовской области. Видео

Броды являются ключевым транспортно-логистическим узлом на западе Украины. Здесь пересекаются не только нефтяные магистрали, но и важные железнодорожные ветки, задействованные в переброске военных грузов. Лебедев отмечает, что такие удары создают риски для снабжения резервным топливом и нарушает транзитные схемы в глубоком тылу.