Дроны ВС РФ нанесли удар по объектам нефтепровода «Дружба» в Львовской области. Видео

В городе Броды Львовской области после налета беспилотников «Герань» вспыхнул масштабный пожар на объектах нефтяной инфраструктуры. Под удар попали хранилища ГСМ и насосная станция на магистральном нефтепроводе «Дружба». Об этом сообщают военные корреспонденты и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
О мощном возгорании в Бродах пишет телеграм-канал военкора Юрия Котенка. По его данным, после серии взрывов над восточной частью города поднялся густой столб черного дыма. Местные власти призвали жителей плотно закрыть окна и не выходить на улицу из-за продуктов горения.
Информацию о горении нефтепродуктов подтвердил и канал «Хроники Гераней» со ссылкой на украинские источники. Вероятно, речь идет о прямом попадании в хранилище горюче-смазочных материалов.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев предоставил уточненные данные по целям удара. Согласно его информации, основными целями стали:
- нефтяной склад;
- насосная станция, интегрированная в систему магистрального нефтепровода «Дружба».
Броды являются ключевым транспортно-логистическим узлом на западе Украины. Здесь пересекаются не только нефтяные магистрали, но и важные железнодорожные ветки, задействованные в переброске военных грузов. Лебедев отмечает, что такие удары создают риски для снабжения резервным топливом и нарушает транзитные схемы в глубоком тылу.