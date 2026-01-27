Ричмонд
Расчет «Града» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Видео

Артиллеристы группировки «Центр» нанесли удар из РСЗО «Град» по опорному пункту ВСУ на Красноармейском направлении, обеспечив продвижение штурмовых групп. Эффективность огня контролировали операторы дронов в режиме реального времени.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Центр» нанес удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении. В результате работы РСЗО был уничтожен опорный пункт и сорвана ротация личного состава противника. Кадры боевой работы опубликовала пресс-служба Министерства обороны.

Артиллеристы гвардейского соединения получили координаты цели и оперативно нанесли удар осколочно-фугасными снарядами по огневым точкам противника. Огневой налет обеспечил безопасное продвижение российских штурмовых групп.

Контроль поражения цели вели разведчики в режиме реального времени с помощью беспилотников. В ведомстве отметили, что тесное взаимодействие артиллерии и операторов БПЛА позволяет оперативно уничтожать выявленные скопления живой силы и техники ВСУ.

