Расчет «Града» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Видео

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Центр» нанес удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении. В результате работы РСЗО был уничтожен опорный пункт и сорвана ротация личного состава противника. Кадры боевой работы опубликовала пресс-служба Министерства обороны.
Артиллеристы гвардейского соединения получили координаты цели и оперативно нанесли удар осколочно-фугасными снарядами по огневым точкам противника. Огневой налет обеспечил безопасное продвижение российских штурмовых групп.
Контроль поражения цели вели разведчики в режиме реального времени с помощью беспилотников. В ведомстве отметили, что тесное взаимодействие артиллерии и операторов БПЛА позволяет оперативно уничтожать выявленные скопления живой силы и техники ВСУ.