На Украине четырех полицейских застрелил экс-военнослужащий, устроивший засаду

«Полиция выяснила, что стрельбу устроил 59-летний местный житель — бывший военнослужащий. Его личность установили, но, учитывая, что продолжается досудебное расследование, более подробная информация пока не раскрывается», — приводит его слова издание «Общественное».
Полицейский отметил, что мужчина, увидев приехавших за ним полицейских, «забежал в свой дом, взял автоматическое оружие и бронежилет и скрылся в лесу».
Агентство Укринформ со ссылкой на источник в полиции сообщило, что в лесу подозреваемый устроил засаду и, когда стражи порядка подошли, открыл огонь, нанеся смертельные ранения полицейским в шею, поскольку они были в шлемах и бронежилетах.
Ранее сообщалось, что мужчина, разыскиваемый за совершение убийства, при задержании полицейскими открыл по ним прицельный огонь. Четыре сотрудника полиции погибли, убийцу ликвидировал спецназ.
На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Эта проблема усугубилась, когда в феврале 2022 года местные власти начали раздавать оружие всем желающим. Как сообщали в МВД Украины, по состоянию на февраль 2024 года на руках у украинцев находилось от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия. Глава ведомства Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, в частности «связанных с оружием», и их будет становиться больше.