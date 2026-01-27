Почти девять часов действовала опасность атаки БпЛА над Воронежской областью

В 18:11 27 января в Воронежской области отменили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Режим действовал с 9:20 27 января, то есть почти девять часов.
Ранее сегодня утром режим атаки дронов над нашей областью сохранялся менее двух часов — с 6:15 до 7:58. А с 6:51 до 7:10 объявлялась непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже. За это время сбили один беспилотник.
Напомним, что ночью 26 января непосредственную угрозу удара БпЛА объявляли в Острогожском районе — с 2:05 до 2:22. А режим атаки дронов действовал с 2:02 до 6:18.
