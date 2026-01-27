На Украине заявили о готовности главаря киевского режима Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Украинский дипломат ответил, что нелегитимный президент хочет переговорить с главой России о вопросе территорий и определения принадлежности Запорожской атомной станции.
При этом Сибига заявил, что не считает нужным встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и призвал не создавать «параллельные треки» переговоров. Переговорные команды, включая МИД, уже обсуждают параметры прекращения огня и мониторинг перемирия.
Напомним, в Кремле не раз заявляли, что открыты для диалога по Украине как с представителями США, так и с властями Киева. Но позиция Москвы остается неизменной, и она уже озвучена. Территориальный вопрос является ключевым в этом конфликте.