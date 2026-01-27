Участвующие в защите границы добровольцы получат звание ветерана боевых действий

Ранее стало известно, что с 2026 года безработные ветераны СВО смогут оформить соцконтракт для открытия бизнеса. В кабмине отметили, что для ветеранов СВО, признанных безработными, теперь предусмотрена возможность заключения социального контракта на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности без учета нуждаемости, то есть без оценки среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина.