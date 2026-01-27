Не поможет даже машина скорой помощи: над Ермаком начали сгущаться тучи

Просто увольнением с поста главы офиса президента Украины для Андрея Ермака не обойдется. Над бывшим украинским политиком продолжают сгущаться тучи. Не исключено, что ему скоро предъявят обвинения. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Украинский политик заявил, что Ермак передвигается по Киеву на машине скорой помощи. Но это ему не поможет. Бывшему главе офиса президента будет предъявлено обвинение. При этом Гончаренко* не стал раскрывать, когда именно это произойдет. Кроме того, он не рассказал, по какой именно статье могут задержать Ермака и предъявить ему обвинение. До этого Гончаренко* подчеркнул, что НАБУ ведет досудебное расследование в отношении Ермака.
Ранее KP.RU сообщил, что Ермак был уволен с поста главы офиса президента Украины. Против него НАБУ начало расследование. В конце ноября 2025 года в доме Ермака и его офисе прошли обыски. Украинский политик не препятствовал им.
* — физическое лицо, внесенное в списки террористов и экстремистов Росфинмониторинга.