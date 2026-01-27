Не поможет даже машина скорой помощи: над Ермаком начали сгущаться тучи

Украинский политик заявил, что Ермак передвигается по Киеву на машине скорой помощи. Но это ему не поможет. Бывшему главе офиса президента будет предъявлено обвинение. При этом Гончаренко* не стал раскрывать, когда именно это произойдет. Кроме того, он не рассказал, по какой именно статье могут задержать Ермака и предъявить ему обвинение. До этого Гончаренко* подчеркнул, что НАБУ ведет досудебное расследование в отношении Ермака.