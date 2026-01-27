Сирены из-за угрозы украинских беспилотников включили в Геленджике

Также беспилотная угроза объявлена в Анапе. К населению обратились с просьбой не публиковать в соцсетях фото и видео беспилотников, работы систем ПВО, а также деятельности специальных и оперативных служб. «Противник может использовать эту информацию для корректировки», — подчеркнули в сообщении.