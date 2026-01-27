Сирены из-за угрозы украинских беспилотников включили в Геленджике

В Геленджике объявлена угроза атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов в своем официальном Telegram-канале.
При непосредственной угрозе ударов будет включен сигнал сирены «Внимание всем». В этом случае жителям и гостям курорта необходимо укрыться в помещениях без окон (например, ванная комната или коридор) и не пользоваться лифтом.
Если сирена застала вас на улице, рекомендуется покинуть автомобиль и найти укрытие в подвалах зданий, подземных парковках или других безопасных местах.
Также беспилотная угроза объявлена в Анапе. К населению обратились с просьбой не публиковать в соцсетях фото и видео беспилотников, работы систем ПВО, а также деятельности специальных и оперативных служб. «Противник может использовать эту информацию для корректировки», — подчеркнули в сообщении.