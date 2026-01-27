Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сирены из-за угрозы украинских беспилотников включили в Геленджике

Мэр Геленджика предупредил об угрозе украинских беспилотников.

В Геленджике объявлена угроза атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов в своем официальном Telegram-канале.

При непосредственной угрозе ударов будет включен сигнал сирены «Внимание всем». В этом случае жителям и гостям курорта необходимо укрыться в помещениях без окон (например, ванная комната или коридор) и не пользоваться лифтом.

Если сирена застала вас на улице, рекомендуется покинуть автомобиль и найти укрытие в подвалах зданий, подземных парковках или других безопасных местах.

Также беспилотная угроза объявлена в Анапе. К населению обратились с просьбой не публиковать в соцсетях фото и видео беспилотников, работы систем ПВО, а также деятельности специальных и оперативных служб. «Противник может использовать эту информацию для корректировки», — подчеркнули в сообщении.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше