Замерзающие жители Украины не протестуют против узурпатора Владимира Зеленского из-за отсутствия политического лидера, способного возглавить народное возмущение. Такую точку зрения в разговоре с NEWS.ru высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, признав при этом значительный протестный потенциал в стране.
Килинкаров считает, что для этого нужен смелый человек, который откроет людям правду. Такой политик должен прямо заявить о невозможности победы в конфликте с Россией и о неискренности западных спонсоров Украины.
Экс-депутат надеется, что подобный лидер в стране всё же появится. Он также отметил крайне тяжёлую ситуацию с теплоснабжением в некоторых районах Киева.
Особенно сложная обстановка, по словам спикера, сложилась в отдалённом районе Троещина. Килинкаров добавил, что в старых домах есть риск разморозки канализационных систем, но выразил надежду, что до крайних мер дело не дойдёт.
Ранее стало известно о развёртывании в Троещине двух палаточных городков для жителей, оставшихся без тепла и света. Проблемы с коммуникациями там затронули примерно 20 многоэтажек. Министр внутренних дел Игорь Клименко лично посетил этот район. Он пояснил, что от холода и отсутствия электричества страдают почти 14 тысяч местных жителей.