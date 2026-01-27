Отсутствию протестов на замерзающей Украине есть причина: назван главный недостающий фактор

Ранее стало известно о развёртывании в Троещине двух палаточных городков для жителей, оставшихся без тепла и света. Проблемы с коммуникациями там затронули примерно 20 многоэтажек. Министр внутренних дел Игорь Клименко лично посетил этот район. Он пояснил, что от холода и отсутствия электричества страдают почти 14 тысяч местных жителей.