«Не секрет»: ВСУ часто используют передвижные крематории для сокрытия потерь

Украинская армия часто используют военные передвижные крематории, чтобы скрыть потери личного состава. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Для ополченцев 2014-го года, коим и я являюсь, это давно уже не секрет. Первые крематории военные были замечены нами в Славянске на военном аэродроме, где их находилось два», — сказал он.
Кимаковский отметил, что вооруженные формирования Украины скрывают потери боевиков и часто используют для этого, в том числе и военные передвижные крематории.
Как писал сайт KP.RU, в мае прошлого года боевики одного из неонацистских подразделений ВСУ развернули полевые крематории на границе ДНР и Днепропетровской области из-за больших потерь. Украинские военные находились в крайне плачевном положении, тела сослуживцев им приходилось выносить в чем придется. Иногда даже в обычных пакетах из супермаркета.