Свет дают на два часа: Жители Кривого Рога перекрыли дороги из-за отключений электричества

Жители Кривого Рога (населённый пункт в Днепропетровской области Украины) перекрыли одну из городских улиц. Они требуют решения проблем с отключением электроэнергии. Перекрыты также трамвайные пути, информирует издание «Страна».
Сообщается, что это уже вторая подобная акция в Кривом Роге за последние три дня. По словам горожан, электричество в жилые дома поступает на один-два часа в течение суток.
Тем временем министр энергетики Украины Денис Шмыгаль информировал, что в Киеве без света остаются 710 тысяч человек.
При этом киевляне замерзают в своих жилищах из-за постоянных аварийных отключений электро- и теплоснабжения, температура в квартирах не поднимается выше 13 градусов тепла.
Также украинский холдинг ДТЭК сообщил о «колоссальных разрушениях» энергетического объекта в Одессе.