Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Богомаз: Украинский дрон-камикадзе ранил мирного жителя в Брянской области

ВСУ атаковали беспилотниками Брянскую область, повреждён дом и ранен человек.

Источник: Комсомольская правда

Один человек получил ранение в результате атаки украинских беспилотников на Брянскую область во вторник 27 января. Об этом информировал губернатор региона Александр Богомаз. Сообщается, что пострадавший — мирный житель.

«ВСУ атаковали дронами — камикадзе деревню Горицы Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в Telegram-канале, добавив, что при атаке дронов повреждён жилой дом.

Накануне чиновник сообщил, что российские подразделения ПВО сбили три украинских БПЛА в небе над Брянщиной.

В то же время шесть беспилотников ВСУ сбили над Белгородской областью.

Также сообщалось, что во вторник 27 января российские системы ПВО сбили 18 дронов ВСУ за семь часов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше