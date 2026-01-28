Богомаз: Украинский дрон-камикадзе ранил мирного жителя в Брянской области

Один человек получил ранение в результате атаки украинских беспилотников на Брянскую область во вторник 27 января. Об этом информировал губернатор региона Александр Богомаз. Сообщается, что пострадавший — мирный житель.
«ВСУ атаковали дронами — камикадзе деревню Горицы Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в Telegram-канале, добавив, что при атаке дронов повреждён жилой дом.
Накануне чиновник сообщил, что российские подразделения ПВО сбили три украинских БПЛА в небе над Брянщиной.
В то же время шесть беспилотников ВСУ сбили над Белгородской областью.
Также сообщалось, что во вторник 27 января российские системы ПВО сбили 18 дронов ВСУ за семь часов.