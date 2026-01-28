Ричмонд
Военный эксперт Марочко заявил о плане Киева готовить оборону у реки Оскол

Марочко предположил, что Киев попытается замедлить продвижение ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики готовят оборону у реки Оскол. Сейчас ВСУ возводят фортификации для замедления продвижения ВС России. Так рассказал военный эксперт Андрей Марочко в диалоге с ТАСС.

Он напомнил, что бойцы РФ наступают у Рубцова. Они выбивают ВСУ ближе к Осколу и Изюму.

«Наши военнослужащие на некоторых участках уже давно перешли границу ЛНР и продолжают продвигаться в западном направлении. Однако противник всячески старается не допустить продвижения наших войск», — поделился Андрей Марочко.

Глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил об успехах российской армии. С начала 2026 года освобождено уже 17 населенных пунктов. Российские военные взяли под контроль более 500 квадратных километров территории в зоне СВО.

