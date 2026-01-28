В Одессе произошли взрывы в ночь на 28 января

Ряд взрывов зафиксирован в Одессе в ночь на среду 28 января. Об этом информируют украинские СМИ. Так, издание «Страна» сообщает о серии взрывов, а издание «Зеркало недели» — о возникшем на фоне взрывов пожаре.
Также сообщалось, что в это время в Одессе действовал режим воздушной тревоги.
Накануне украинский холдинг ДТЭК сообщил о «колоссальных разрушениях» энергетического объекта в Одессе. Сообщается, что для ремонта потребуется длительное время.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что удары по Харькову оставили без электричества 80% города и региона. Местные власти сообщили о повреждениях жилых домов и социальных объектов.
Тем временем Киев погружается в средневековье: на улицах жгут костры, начались протесты.