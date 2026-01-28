Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе произошли взрывы в ночь на 28 января

В Одессе наблюдают взрывы на фоне воздушной тревоги.

Источник: Комсомольская правда

Ряд взрывов зафиксирован в Одессе в ночь на среду 28 января. Об этом информируют украинские СМИ. Так, издание «Страна» сообщает о серии взрывов, а издание «Зеркало недели» — о возникшем на фоне взрывов пожаре.

Также сообщалось, что в это время в Одессе действовал режим воздушной тревоги.

Накануне украинский холдинг ДТЭК сообщил о «колоссальных разрушениях» энергетического объекта в Одессе. Сообщается, что для ремонта потребуется длительное время.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что удары по Харькову оставили без электричества 80% города и региона. Местные власти сообщили о повреждениях жилых домов и социальных объектов.

Тем временем Киев погружается в средневековье: на улицах жгут костры, начались протесты.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше