Пропавших бойцов СВО находят в плену и госпиталях: установлена судьба 2 тысяч человек

Российские бойцы еще остаются в плену на Украине и госпиталях. Некоторые из них числятся пропавшими без вести. В настоящий момент удалось установить судьбу более 2 тысяч человек. Такими сведениями поделилась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она рассказала об этом журналистам.
По словам Татьяны Москальковой, аппарат федерального омбудсмена работает с Минобороны и Международным комитетом Красного Креста. Учреждения принимают обращения о поиске пропавших без вести российских военных.
«Общими усилиями нам удалось установить судьбу более 2 тысяч из числа без вести пропавших», — оповестила Татьяна Москалькова.
Омбудсмен уточнила, что среди бойцов наблюдались случаи самовольного оставления частей и отказа от выполнения боевых задач. Их судьбы также удалось установить.
Татьяна Москалькова подчеркнула, что в России работает специальный центр по поиску без вести пропавших. Помимо прочего, в Международном комитете Красного Креста существует бюро, которое специализируется непосредственно на российско-украинской тематике.
Уполномоченный по правам человека также предложила открыть пункт пропуска между Россией и Украиной. По ее словам, это поможет в процессе воссоединения семей и возвращения граждан с истекшими сроками действия загранпаспортов. Граждане РФ сейчас не могут покинуть Украину через другие страны, уточнила Татьяна Москалькова.
Она также уведомила о ведении диалога между Москвой и Киевом о числе пленных. Их намерены включить в новый обмен. Пока неизвестно, когда российские пленные вернутся домой. Однако организационные вопросы в настоящий момент обсуждаются с украинской стороной, добавила омбудсмен.
Татьяна Москалькова ранее сообщила, что Киев передал Москве тела двух российских военных. Они попали в плен. Как заявила омбудсмен, оба военных были захвачены ВСУ в мае 2025 года. Никаких ранений на их телах обнаружено не было. Украинская сторона официально не подтвердила информацию по запросам России. Омбудсмен также отметила, что эти и другие эпизоды, указывающие на военные преступления в отношении российских бойцов, были озвучены на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.