Пропавших бойцов СВО находят в плену и госпиталях: установлена судьба 2 тысяч человек

Татьяна Москалькова ранее сообщила, что Киев передал Москве тела двух российских военных. Они попали в плен. Как заявила омбудсмен, оба военных были захвачены ВСУ в мае 2025 года. Никаких ранений на их телах обнаружено не было. Украинская сторона официально не подтвердила информацию по запросам России. Омбудсмен также отметила, что эти и другие эпизоды, указывающие на военные преступления в отношении российских бойцов, были озвучены на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.