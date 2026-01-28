В Киеве прогремело несколько взрывов

В ночь на 28 января в Киеве объявили воздушную тревогу. Звуки сирен начали звучать около 02:00. Как пишут местные издания, в украинской столице прогремели взрывы.
При этом официально информация не подтверждалась. О последствиях и пострадавших не сообщается.
Ночью предупреждения об опасности действовали также в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, сирены прозвучали в ряде районов Днепропетровской, Киевской, Николаевской и Одесской областей.
Украинские боевики, как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, готовят оборону у реки Оскол. Командование ВСУ возводит фортификации для замедления продвижения ВС России. По словам эксперта, российские военные сейчас наступают у Рубцова. Они выбивают ВСУ ближе к Осколу и Изюму.