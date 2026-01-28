Расчет «Гиацинта-Б» уничтожил опорные пункты с солдатами ВСУ в Запорожье

«В лесополосах Запорожской области разведчики группировки войск “Восток” обнаружили оборудованные опорные пункты ВСУ, которые противник заранее подготовил под оборону. В блиндажах, укрытиях и огневых точках был размещен личный состав ВСУ, который удерживал рубеж на данном участке. Координаты целей передали артиллерийскому расчету 152-мм орудия “Гиацинт-Б”, который нанес огневое поражение по выявленным объектам», — информировали в ведомстве.