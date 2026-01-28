Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчет «Гиацинта-Б» уничтожил опорные пункты с солдатами ВСУ в Запорожье

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Расчет орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Восток» уничтожил опорные пункты с личным составом ВСУ в лесополосах Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В лесополосах Запорожской области разведчики группировки войск “Восток” обнаружили оборудованные опорные пункты ВСУ, которые противник заранее подготовил под оборону. В блиндажах, укрытиях и огневых точках был размещен личный состав ВСУ, который удерживал рубеж на данном участке. Координаты целей передали артиллерийскому расчету 152-мм орудия “Гиацинт-Б”, который нанес огневое поражение по выявленным объектам», — информировали в ведомстве.

Там отметили, что в результате ударов уничтожены опорные пункты и элементы фортификационных сооружений, которые противник использовал для удержания рубежа.