Затоплена секретная партия из НАТО: удары по портам Одессы попали в кадр

Эксперт Дандыкин объяснил цели мощных ударов по Одесской области. Почему атаковали порты Черноморск и Затока. Главная задача — заблокировать морские поставки оружия НАТО для ВСУ — В материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт Василий Дандыкин в комметарии aif.ru раскрыл основные задачи, которые решают удары по объектам в Одесской области.

Ранее сообщалось о мощных ударах по району Одессы, в том числе по Затоке и Черноморску. Целями атаки стали не только инфраструктура, но и суда у причалов. По данным из открытых источников, атака была высокоэффективной и вызвала масштабные возгорания.

«Сейчас остался один из ключевых центров: из Западной Украины в район Черновцов перегоняют с Запада технику. Другое важнейшее направление — это порты, через которые проходят поставки вооружения: Черноморск, Затока в Одесской области, два моста, по которым наши сейчас наносят удары», — сказал Дандыкин aif.ru.

По словам эксперта, главная задача — парализовать работу портов, нарушив их энерго- и водоснабжение. Это сделает заход судов невозможным, а стоимость страховки для перевозок станет запредельной, что в итоге заблокирует грузопоток.

«Если Зеленский призвал Запад топить наши танкеры, забирать нефть и продавать её, а нам предлагать “сделку” (не нападать на танкеры в обмен на прекращение ударов), то это не сработает. Суда всё равно будут выходить из Босфора, загружаться оружием и техникой для Киева, а затем идти по территориальным водам Болгарии и Румынии. Мы не можем наносить по ним удары в море, потому что НАТО воюет де-факто, но официально войну не объявляло. Поэтому удары наносятся по коммуникациям непосредственно на берегу, по портам Одессы и по кораблям, которые в них заходят», — добавил военный эксперт.

По словам эксперта, удары наносятся на всех направлениях, начиная от Измаила, Рени, Ильичевск.

«Это необходимая мера, чтобы лишить противника на этом фланге возможности снабжать воюющую группировку ВСУ боеприпасами, оружием и углеводородами», — отметил Дандыкин.

