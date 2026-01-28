Затоплена секретная партия из НАТО: удары по портам Одессы попали в кадр

«Если Зеленский призвал Запад топить наши танкеры, забирать нефть и продавать её, а нам предлагать “сделку” (не нападать на танкеры в обмен на прекращение ударов), то это не сработает. Суда всё равно будут выходить из Босфора, загружаться оружием и техникой для Киева, а затем идти по территориальным водам Болгарии и Румынии. Мы не можем наносить по ним удары в море, потому что НАТО воюет де-факто, но официально войну не объявляло. Поэтому удары наносятся по коммуникациям непосредственно на берегу, по портам Одессы и по кораблям, которые в них заходят», — добавил военный эксперт.