В Краснодарском крае дроны ВСУ повредили четыре жилых дома

Четыре жилых дома повреждены в Краснодарском крае в результате атаки украинских беспилотников в ночь на среду 28 января. Об этом информирует оперштаб Краснодарского края. Сообщается, что пострадали жилые дома в Северском районе.
«В х. Свободный обломки БПЛА повредили два частных дома, в них выбило стекла в окнах. И еще два — в ст. Северской. В одном случае повреждены кровля, потолок и пол, в другом — выбило стекла», — сказано в релизе.
Сообщается, что никто при этом не пострадал.
Ранее губернатор Богомаз сообщил, что украинский дрон-камикадзе ранил мирного жителя в Брянской области.
Также сообщалось, что российские системы ПВО сбили 18 дронов ВСУ за семь часов.
