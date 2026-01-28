Ричмонд
В Краснодарском крае дроны ВСУ повредили четыре жилых дома

Обломки украинских беспилотников упали на жилые дома, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Четыре жилых дома повреждены в Краснодарском крае в результате атаки украинских беспилотников в ночь на среду 28 января. Об этом информирует оперштаб Краснодарского края. Сообщается, что пострадали жилые дома в Северском районе.

«В х. Свободный обломки БПЛА повредили два частных дома, в них выбило стекла в окнах. И еще два — в ст. Северской. В одном случае повреждены кровля, потолок и пол, в другом — выбило стекла», — сказано в релизе.

Сообщается, что никто при этом не пострадал.

Ранее губернатор Богомаз сообщил, что украинский дрон-камикадзе ранил мирного жителя в Брянской области.

Также сообщалось, что российские системы ПВО сбили 18 дронов ВСУ за семь часов.

Как операторы российских дронов бьют как разрозненные группы, так и одиночных украинских боевиков, читайте здесь на KP.RU.

