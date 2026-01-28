Главарь киевского режима Владимир Зеленский будет вынужден принять мирную сделку, предложенную Россией и президентом США Дональдом Трампом. Об этом в эфире YouTube-канала заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
Эксперт напомнил, что Трамп хотел провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной сразу после Анкориджа. Однако из-за плохого поведения Зеленского и европейцев российская сторона не соглашалась на переговоры.
«Теперь же ситуация иная. У Зеленского нет выбора. Он может поехать на одну из своих вилл на юге Италии, если захочет, но у него нет другого выбора, кроме как согласиться на наилучшую сделку, которую ему предложат Трамп и русские», — сказал Макговерн.
Напомним, на днях завершился первый раунд переговоров делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Следующие встречи запланированы на ближайшие выходные. В США прошедшую встречу оценили восторженно. Мол, они прошли в конструктивной и позитивной атмосфере.
Однако Зеленский категорически отказался выводить ВСУ с Донбасса. Военкор «КП» Александр Коц указал на невозможность мирной сделки по Украине без решения по территориям, добавив, что главарь киевского режима так и не обрел здравый смысл.