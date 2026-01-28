Japan News: Япония заподозрила КНДР в запуске двух баллистических ракет

КНДР, вероятно, произвела запуск двух баллистических ракет, сообщила газета The Japan News со ссылкой на источники в министерстве обороны Японии. Публикацию перевёл aif.ru.
Собеседники журналистов отметили, что, предположительно, снаряды упали в акватории, находящейся за пределами исключительной экономической зоны Японии.
В Вооружённых силах Южной Кореи, в свою очередь, заявили, что ракеты были выпущены в сторону Японского моря.
Напомним, 4 января агентство Yonhap сообщило, что, по сведениям объединённого командования начальников штабов Республики Корея, КНДР осуществила пуск «неопознанной» баллистической ракеты. В Сеуле добавили, что снаряд вылетел в сторону Японского моря. Южнокорейская сторона также утверждала, что это был первый пуск баллистической ракеты КНДР в 2026 году.