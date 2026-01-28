Japan News: Япония заподозрила КНДР в запуске двух баллистических ракет

Напомним, 4 января агентство Yonhap сообщило, что, по сведениям объединённого командования начальников штабов Республики Корея, КНДР осуществила пуск «неопознанной» баллистической ракеты. В Сеуле добавили, что снаряд вылетел в сторону Японского моря. Южнокорейская сторона также утверждала, что это был первый пуск баллистической ракеты КНДР в 2026 году.