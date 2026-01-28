«Мы не можем даже воды попить»: ВС РФ перехватили разговор командира ВСУ с солдатом

Солдаты ВСУ регулярно недополучают необходимые ресурсы. В том числе, военные остаются без воды. Один из изнеможденных бойцов пожаловался командиру на тяжелую обстановку. В ответ тот посоветовал военному заняться практиками дыхания. Разговор перехватили ВС РФ, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в Запорожской области. Командир заявил, что понимает ситуацию, однако оправдал жестокую обстановку «реалиями». Он порекомендовал солдату сделать «три коротких вдоха, один большой выдох».
«Мы не можем даже воды попить, она замерзла, понимаешь? Сигарет не было три дня», — отреагировал военный ВСУ.
Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил об освобождении Купянска-Узлового от украинских подразделений. В населенном пункте продолжается зачистка. Военные также ведут проверку городских кварталов.