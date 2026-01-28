Страны «Большой семерки» в 2025 году дали кредитов Украине за счет активов России на 37,9 миллиарда долларов. Эта сумма составляет больше 70 процентов от иностранного финансирования бюджета Незалежной. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в 2024 году G7 одобрили выдачу займа Киеву на сумму около 50 млрд долларов. Но по состоянию на 31 декабря 2025-го по аналогичной схеме режим Владимира Зеленского получил уже 38,9 млрд долларов.
Напомним, Украина не смогла вовремя заплатить Международному валютному фонду крупную сумму. Срок платежа истёк в ночь на 12 января по вашингтонскому времени (в 08:00 по Москве). Речь идёт о 125 737 500 специальных правах заимствования (SDR).
А в мае прошлого года Украина пропустила платеж в размере 665 миллионов долларов по госдолгу, привязанному к экономическому росту, по так называемым ВВП-варрантам.