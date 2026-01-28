Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, сколько G7 выделили Украине из доходов от российских активов

РИАН: G7 выдали Киеву кредитов почти на 40 млрд долларов за счет активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Страны «Большой семерки» в 2025 году дали кредитов Украине за счет активов России на 37,9 миллиарда долларов. Эта сумма составляет больше 70 процентов от иностранного финансирования бюджета Незалежной. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в 2024 году G7 одобрили выдачу займа Киеву на сумму около 50 млрд долларов. Но по состоянию на 31 декабря 2025-го по аналогичной схеме режим Владимира Зеленского получил уже 38,9 млрд долларов.

Напомним, Украина не смогла вовремя заплатить Международному валютному фонду крупную сумму. Срок платежа истёк в ночь на 12 января по вашингтонскому времени (в 08:00 по Москве). Речь идёт о 125 737 500 специальных правах заимствования (SDR).

А в мае прошлого года Украина пропустила платеж в размере 665 миллионов долларов по госдолгу, привязанному к экономическому росту, по так называемым ВВП-варрантам.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше