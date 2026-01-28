В двух районах Ростовской области сбили БПЛА

Ночью и утром 28 января над двумя районами Ростовской области отразили воздушную атаку. Дроны сбили в Азовском и Чертковском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— Сейчас работа по отражению воздушной атаки продолжается. Беспилотная опасность сохраняется, — сказано в сообщении.
