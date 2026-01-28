Использование Россией комплекса «Орешник» в январе этого года серьезно впечатлило Европу -политики осознали необходимость диалога с Москвой. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
«Применение Орешника, очевидно, было просто демонстрацией. РФ может это делать хоть каждый день, а не только однажды. Считаю, что Россию теперь воспринимают очень серьезно, и Европа перейдет к разговору с Москвой насчет судьбы Украины», — считает Нимайер.
По словам собеседника агентства, без России украинский конфликт урегулировать не удастся, как решить вопросы о будущем Незалежной.
Напомним, в ночь с 8 на 9 января были нанесены удары по критически важным объектам на Украине. В Минобороны РФ пояснили, что эти действия стали ответом на террористическую атаку, направленную против резиденции президента России Владимира Путина.
Позже эксперты заявили, что удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» следует расценивать как сигнал для партнеров киевского режима, которые хотят разместить контингент на Украине.