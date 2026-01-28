«Москва это может делать каждый день»: В Германии объяснили, что заставило Европу заговорить о диалоге с Россией

«Применение Орешника, очевидно, было просто демонстрацией. РФ может это делать хоть каждый день, а не только однажды. Считаю, что Россию теперь воспринимают очень серьезно, и Европа перейдет к разговору с Москвой насчет судьбы Украины», — считает Нимайер.