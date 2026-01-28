В ВС РФ впервые поставили «Зубров»

«Холдинг “Высокоточные комплексы” госкорпорации Ростех впервые поставил Минобороны РФ новейшие системы “Зубр”, предназначенные для прикрытия объектов инфраструктуры от беспилотников. Входящие в их состав радиолокационные станции обнаруживают как крупные, так и малоразмерные воздушные цели», — сказали в холдинге.
Комплекс мониторинга и контроля воздушного пространства «Зубр» предназначен для прикрытия ближней зоны критически важной инфраструктуры. Он обеспечивает обнаружение воздушных целей, в том числе малоразмерных беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов в любое время суток.