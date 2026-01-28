Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ВС РФ впервые поставили «Зубров»

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха впервые поставил ВС РФ новейшие системы «Зубр» для защиты инфраструктуры от беспилотников. Об этом сообщили в Ростехе.

«Холдинг “Высокоточные комплексы” госкорпорации Ростех впервые поставил Минобороны РФ новейшие системы “Зубр”, предназначенные для прикрытия объектов инфраструктуры от беспилотников. Входящие в их состав радиолокационные станции обнаруживают как крупные, так и малоразмерные воздушные цели», — сказали в холдинге.

Комплекс мониторинга и контроля воздушного пространства «Зубр» предназначен для прикрытия ближней зоны критически важной инфраструктуры. Он обеспечивает обнаружение воздушных целей, в том числе малоразмерных беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов в любое время суток.