Российская армия уничтожила командный пункт украинского пограничного подразделения в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
По данным источника агентства, удар был нанесен по пункту управления 5-го погранотряда Госпогранслужбы Украины. Объект находился в Середино-Будском районе. В результате удара ВСУ понесли очередные потери.
«В Середино-Будском районе Сумской области комплексным огневым поражением уничтожен командный пункт 5-го погранотряда Госпогранслужбы Украины. Есть потери среди офицерского состава», — сказал собеседник ТАСС.
Подробности о времени удара и примененных средствах не уточняются. Официальных комментариев украинской стороны пока тоже не было.
Тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед в ДНР. Там ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ВСУ. Удары по позициям противника наносились в нескольких районах. Сообщается о потерях техники и личного состава со стороны ВСУ.