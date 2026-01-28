Ричмонд
Над морем в Севастополе сбили 2 воздушные цели

В городе работает ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Утром 28 января в Севастополе над Черным морем уничтожили два воздушных объекта. Система ПВО продолжает отражать атаку, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели над акваторией моря», — написала глава региона в своем телеграм-канале.

Спасательная служба Севастополя сообщает, что в ходе атаки гражданские объекты в городе не повреждены. Жителей попросили оставаться в безопасности и не выходить из укрытий во время воздушной тревоги.