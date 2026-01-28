Гусев: возгорание нефтепродуктов произошло при падении БПЛА под Воронежем

Несколько беспилотников подавили в небе над одним районом Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
Люди не пострадали. При падении БПЛА произошло возгорание нефтепродуктов. На настоящий момент оно ликвидировано.
Глава региона поблагодарил специалистов МЧС и пожарных за работу и напомнил воронежцам о запрете публикации фото и видео с последствиями работы ПВО. Граждан также предупреждают, что подходить к обломкам беспилотников недопустимо. Если вы заметили части БПЛА, предупредите окружающих и позвоните по телефону 112.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше