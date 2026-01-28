Один беспилотник сбили в ночь на 28 января над Волгоградом

В Волгоградской области ночью отбивали атаку БПЛА. Беспилотная опасность действовала более 12 часов. За это время ПВО перехватили и уничтожили один беспилотник самолетного типа над нашим регионом. Об этом сообщает Минобороны.
Сейчас беспилотную опасность отменили. Власти не сообщали о каких-либо последствиях атаки. Обошлось без разрушений и пострадавших. Из-за закрытия воздушного пространства выбились из расписания самолеты в волгоградском аэропорту. Летевшие из Москвы пассажиры «Победы» всю ночь провели в аэропорту Саратова.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше